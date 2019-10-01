Путин: Ласицкене на ЧМ по лёгкой атлетике показала мастерство и сильный характер

Президент России Владимир Путин поздравил легкоатлетку Марию Ласицкене с золотой медалью на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар).

Ласицкене одержала победу с результатом 2,04 м и стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.

«Вы вновь ярко продемонстрировали впечатляющий спортивный, победный потенциал, мастерство и сильный характер. Покорив заданную высоту, по праву стали обладательницей золотой медали, реализовали заветную мечту — заслужили звание трёхкратной чемпионки мира. И, конечно, ваш успех — это отличный подарок для нашей сборной, тренеров и наставников, многочисленных болельщиков», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Ласицкене: я бы вряд ли отказалась, но то, что Могучих отказалась, — не моё дело