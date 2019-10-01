Путин: Ласицкене на ЧМ по лёгкой атлетике показала мастерство и сильный характер
Президент России Владимир Путин поздравил легкоатлетку Марию Ласицкене с золотой медалью на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар).
Ласицкене одержала победу с результатом 2,04 м и стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.
«Вы вновь ярко продемонстрировали впечатляющий спортивный, победный потенциал, мастерство и сильный характер. Покорив заданную высоту, по праву стали обладательницей золотой медали, реализовали заветную мечту — заслужили звание трёхкратной чемпионки мира. И, конечно, ваш успех — это отличный подарок для нашей сборной, тренеров и наставников, многочисленных болельщиков», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.
Ласицкене: я бы вряд ли отказалась, но то, что Могучих отказалась, — не моё дело
Ласицкене — первая в истории трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту
- 1 октября 2019
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