Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Путин: Ласицкене на ЧМ по лёгкой атлетике показала мастерство и сильный характер

Путин: Ласицкене на ЧМ по лёгкой атлетике показала мастерство и сильный характер
Другие / Лёгкая атлетика 0

Президент России Владимир Путин поздравил легкоатлетку Марию Ласицкене с золотой медалью на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар).

Ласицкене одержала победу с результатом 2,04 м и стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.

«Вы вновь ярко продемонстрировали впечатляющий спортивный, победный потенциал, мастерство и сильный характер. Покорив заданную высоту, по праву стали обладательницей золотой медали, реализовали заветную мечту — заслужили звание трёхкратной чемпионки мира. И, конечно, ваш успех — это отличный подарок для нашей сборной, тренеров и наставников, многочисленных болельщиков», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Ласицкене: я бы вряд ли отказалась, но то, что Могучих отказалась, — не моё дело
Ласицкене — первая в истории трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019