Американец Бразьер победил на ЧМ в Катаре в беге на 800 м с мировым рекордом

Американец Донаван Бразьер завоевал золотую медаль в беге на дистанции 800 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар). Его время – 1 минута 42,34 секунды.

Второе место занял босниец Амель Тука (1.43,47). Призовую тройку замкнул Фергюсон Ротич из Кении (1.43,82). Россияне не принимали участие в данной дисциплине.

Бразьер — первый американец, ставший чемпионом мира на этой дистанции. Помимо рекорда мирового первенства, он установил национальный рекорд США.

В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная США (6-7-2). Второе место занимает команда Китая (2-2-2), третье — Ямайка (2-2-0). В активе российских спортсменов две золотые медали. Они выступают в нейтральном статусе по причине дисквалификации ВФЛА.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.