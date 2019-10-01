Американец Бразьер победил на ЧМ в Катаре в беге на 800 м с мировым рекордом

Американец Донаван Бразьер завоевал золотую медаль в беге на дистанции 800 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар). Его время – 1 минута 42,34 секунды.
Второе место занял босниец Амель Тука (1.43,47). Призовую тройку замкнул Фергюсон Ротич из Кении (1.43,82). Россияне не принимали участие в данной дисциплине.
Бразьер — первый американец, ставший чемпионом мира на этой дистанции. Помимо рекорда мирового первенства, он установил национальный рекорд США.
В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная США (6-7-2). Второе место занимает команда Китая (2-2-2), третье — Ямайка (2-2-0). В активе российских спортсменов две золотые медали. Они выступают в нейтральном статусе по причине дисквалификации ВФЛА.
Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.
- 1 октября 2019
-
23:03
-
22:52
-
21:16
-
20:48
-
20:04
-
19:35
-
19:25
-
19:15
-
18:54
-
18:49
-
18:08
-
17:37
-
17:22
-
16:27
-
16:04
-
15:18
-
15:06
-
15:06
-
14:55
-
14:06
-
13:55
-
13:43
-
13:18
-
12:58
-
12:49
-
12:35
-
12:10
-
11:42
-
11:22
-
10:48
-
10:27
-
10:05
-
09:55
-
09:43
-
09:14