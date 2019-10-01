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Кендрикс стал двукратным чемпионом мира по лёгкой атлетике в прыжках с шестом

Кендрикс стал двукратным чемпионом мира по лёгкой атлетике в прыжках с шестом
Другие / Лёгкая атлетика 0

Американский спортсмен Сэм Кендрикс одержал победу на чемпионате мира по лёгкой атлетике в прыжках с шестом. Соревнования проходят в Дохе (Катар).

27-летний спортсмен показал результат 5,97 м. Серебро завоевал представитель Швеции Арманд Дуплантис (5,97 м), затративший большее количество попыток. Третьим стал поляк Петр Лисек (5,87 м). Россияне не выступали в этом виде программы.

На Олимпиаде 2016 года Кендрикс стал бронзовым призёром. Также он побеждал на чемпионате мира-2017.

В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная США (6-7-2). Второе место занимает Китай (2-2-2), третье — Ямайка (2-2-0). В активе российских спортсменов две золотые медали. Они выступают в нейтральном статусе по причине дисквалификации ВФЛА.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.

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