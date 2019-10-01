Австралийка Барбер стала чемпионкой мира в метании копья

Австралийская спортсменка Келси Ли Барбер выиграла золотую медаль на чемпионате мира по лёгкой атлетике в метании копья. Её результат – 66,56 м. Соревнования проходят в Дохе (Катар).

Второе место заняла представительница Китая Шиин Лю (65,88 м), третьей стала её соотечественница Хуэйхуэй Люй (65,49 м). Россиянки не приняли участие в этой дисциплине.

В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная США (6-7-2). Второе место занимает команда Китая (2-2-2), на третьем — Ямайка (2-2-0). В активе российских спортсменов две золотые медали. Они выступают в нейтральном статусе по причине дисквалификации ВФЛА.



Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар

Женщины. Метание копья

1. Келси Ли Барбер (Австралия) – 66,56 м

2. Шиин Лю (Китай) – 65,88 м

3. Хуэйхуэй Люй (Китай) – 65,49 м.

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