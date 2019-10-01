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Американец Лайлс – чемпион мира по лёгкой атлетике в беге на дистанции 200 м

Американец Лайлс – чемпион мира по лёгкой атлетике в беге на дистанции 200 м
Другие / Лёгкая атлетика 0

Американец Ноа Лайлс завоевал золотую медаль на чемпионате мира по лёгкой атлетике в беге на 200 м. Соревнования проходят в Дохе (Катар).

22-летний Лайлс преодолел дистанцию за 19,83 секунды. Второе место занял канадец Андре Де Грасс (19,95), третьим стал представитель Эквадора Алекс Киньонес (19,98). Россияне не участвовали в этой дисциплине.

Лайлс – двукратный чемпион мира среди спортсменов не старше 20 лет, победитель юношеских Олимпийских и юношеских Панамериканских игр.

В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная США (7-7-2). Второе место занимает команда Китая (2-3-3), третье — Ямайка (2-2-0). В активе российских спортсменов две золотые медали. Они выступают в нейтральном статусе по причине дисквалификации ВФЛА.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.

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