Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2019. Результаты 1 октября

В пятый день чемпионата мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар), были разыграны медали в четырёх видах программы.
Американец Сэм Кендрикс стал двукратным чемпионом мира в прыжках с шестом. Его соотечественник Ноа Лайлс завоевал золотую медаль в беге на 200 м. Ещё один представитель США — Донаван Бразьер — одержал победу на дистанции 800 м. У женщин в метании копья первенствовала австралийка Келси Ли Барбер.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар
Мужчины. Прыжки с шестом
1. Сэм Кендрикс (США) – 5,97
2. Арманд Дуплантис (Швеция) – 5,97
3. Петр Лисек (Польша) – 5,87
Бег, 200 м
1. Ноа Лайлс (США) – 19,83
2. Андре Де Грасс (Канада) – 19,95
3. Алекс Киньонес (Эквадор) – 19,98
Бег, 800 м
1. Донаван Бразьер (США) – 1.42,34
2. Амель Тука (Босния) – 1.43,37
3. Фергюсон Ротич (Кения) – 1.43,82
Женщины. Метание копья
1. Келси Ли Барбер (Австралия) – 66,56 м
2. Шиин Лю (Китай) – 65,88 м
3. Хуэйхуэй Люй (Китай) – 65,49 м.
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