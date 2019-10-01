Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2019. Результаты 1 октября

В пятый день чемпионата мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар), были разыграны медали в четырёх видах программы.

Американец Сэм Кендрикс стал двукратным чемпионом мира в прыжках с шестом. Его соотечественник Ноа Лайлс завоевал золотую медаль в беге на 200 м. Ещё один представитель США — Донаван Бразьер — одержал победу на дистанции 800 м. У женщин в метании копья первенствовала австралийка Келси Ли Барбер.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар

Мужчины. Прыжки с шестом



1. Сэм Кендрикс (США) – 5,97

2. Арманд Дуплантис (Швеция) – 5,97

3. Петр Лисек (Польша) – 5,87

Бег, 200 м

1. Ноа Лайлс (США) – 19,83

2. Андре Де Грасс (Канада) – 19,95

3. Алекс Киньонес (Эквадор) – 19,98

Бег, 800 м

1. Донаван Бразьер (США) – 1.42,34

2. Амель Тука (Босния) – 1.43,37

3. Фергюсон Ротич (Кения) – 1.43,82

Женщины. Метание копья



1. Келси Ли Барбер (Австралия) – 66,56 м

2. Шиин Лю (Китай) – 65,88 м

3. Хуэйхуэй Люй (Китай) – 65,49 м.