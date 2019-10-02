Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

США продолжают лидировать в медальном зачёте ЧМ по лёгкой атлетике в Катаре

США продолжают лидировать в медальном зачёте ЧМ по лёгкой атлетике в Катаре
Другие / Лёгкая атлетика 0

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар), после пяти соревновательных дней лидером медального зачёта по-прежнему является сборная США. В их активе 16 медалей — 7 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовых.

На втором месте идёт команда Китая (2-3-3), на третьем — Ямайка (2-2-0).

Сборная России на текущий момент занимает пятую строчку с двумя золотыми медалями. Ранее награды завоевали Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) и Мария Ласицкене (прыжки в высоту). Напомним, Ласицкене стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. В 2015 году Мария завоевала золото на мировом первенстве в Пекине, в 2017-м — в Лондоне, в 2019-м — в Дохе.

Россияне выступают на чемпионате мира в Катаре в нейтральном статусе.

Мировое первенство в Дохе завершится 6 октября.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2019. Результаты 1 октября
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019