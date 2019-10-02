США продолжают лидировать в медальном зачёте ЧМ по лёгкой атлетике в Катаре

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар), после пяти соревновательных дней лидером медального зачёта по-прежнему является сборная США. В их активе 16 медалей — 7 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовых.
На втором месте идёт команда Китая (2-3-3), на третьем — Ямайка (2-2-0).
Сборная России на текущий момент занимает пятую строчку с двумя золотыми медалями. Ранее награды завоевали Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) и Мария Ласицкене (прыжки в высоту). Напомним, Ласицкене стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. В 2015 году Мария завоевала золото на мировом первенстве в Пекине, в 2017-м — в Лондоне, в 2019-м — в Дохе.
Россияне выступают на чемпионате мира в Катаре в нейтральном статусе.
Мировое первенство в Дохе завершится 6 октября.
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