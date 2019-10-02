Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Чемпион России в прыжках с шестом Ивакин дисквалифицирован на четыре года

Чемпион России в прыжках с шестом Ивакин дисквалифицирован на четыре года
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российский прыгун с шестом Антон Ивакин получил четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом информирует официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Всероссийская федерация лёгкой атлетики на основании и во исполнение решения РУСАДА приняла решение дисквалифицировать спортсмена Ивакина Антона на 4 года за нарушение п. 2.3 Общероссийских антидопинговых правил», — говорится в сообщении.

Срок дисквалификации 28-летнего спортсмена отсчитывается с 23 сентября 2019 года.

Также РУСАДА объявило о дисквалификации на четыре года горнолыжника Артёма Бородайкина, начиная с 23 сентября.

Ивакин — чемпион России 2013 года в помещении. Также в его активе три бронзовые награды национальных первенств в помещении. Спортсмен также является чемпионом мира среди юниоров и Европы среди молодёжи.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019