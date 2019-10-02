Чемпион России в прыжках с шестом Ивакин дисквалифицирован на четыре года

Российский прыгун с шестом Антон Ивакин получил четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом информирует официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«Всероссийская федерация лёгкой атлетики на основании и во исполнение решения РУСАДА приняла решение дисквалифицировать спортсмена Ивакина Антона на 4 года за нарушение п. 2.3 Общероссийских антидопинговых правил», — говорится в сообщении.
Срок дисквалификации 28-летнего спортсмена отсчитывается с 23 сентября 2019 года.
Также РУСАДА объявило о дисквалификации на четыре года горнолыжника Артёма Бородайкина, начиная с 23 сентября.
Ивакин — чемпион России 2013 года в помещении. Также в его активе три бронзовые награды национальных первенств в помещении. Спортсмен также является чемпионом мира среди юниоров и Европы среди молодёжи.
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