Чемпион России в прыжках с шестом Ивакин дисквалифицирован на четыре года

Российский прыгун с шестом Антон Ивакин получил четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом информирует официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Всероссийская федерация лёгкой атлетики на основании и во исполнение решения РУСАДА приняла решение дисквалифицировать спортсмена Ивакина Антона на 4 года за нарушение п. 2.3 Общероссийских антидопинговых правил», — говорится в сообщении.

Срок дисквалификации 28-летнего спортсмена отсчитывается с 23 сентября 2019 года.

Также РУСАДА объявило о дисквалификации на четыре года горнолыжника Артёма Бородайкина, начиная с 23 сентября.

Ивакин — чемпион России 2013 года в помещении. Также в его активе три бронзовые награды национальных первенств в помещении. Спортсмен также является чемпионом мира среди юниоров и Европы среди молодёжи.