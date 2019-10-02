Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2019: расписание 6-го дня
В Дохе (Катар) продолжается чемпионат мира по лёгкой атлетике. В 6-й день будут разыграны 3 комплекта медалей.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар. Расписание 6-го дня (время мск)
21:40 — метание молота (мужчины).
22:35 — 200 м (женщины).
22:55 — 110 м с барьерами (мужчины).
Календарь соревнований доступен на «Чемпионате».
В медальном зачёте лидирует сборная США, завоевавшая 7 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые награды. На втором месте Китай (2-3-3), на третьем — Ямайка (2-2-0).
В активе сборной России 2 золотые медали. Их завоевали прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Российские спортсмены из-за отстранения ВФЛА выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
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