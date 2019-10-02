Сидорова: Доха — очень специфическое место для легкоатлетов

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, завоевавшая золото на чемпионате мира в Дохе (Катар), поделилась впечатлениями о прошедшем турнире и рассказала о выступлении под нейтральным флагом.

«В этом сезоне больше уверенности в себе и «напрыганности». Не знаю, как это точно описать. Надо ещё более глубоко проанализировать прошедший чемпионат мира, чтобы более подробно ответить. Мне пока сложно собрать все эти факторы в единый пазл (улыбается).

Волнение всегда есть. Просто проблем иногда больше, иногда меньше. Поэтому, когда прыжки получаются лучше, ты чувствуешь, как всё получается. Конечно, в такой ситуации появляется уверенность. А когда что-то не получается, даже если и немного, начинаешь сомневаться в чем-то.

Доха — очень специфическое место для легкоатлетов. С одной стороны, здорово, что лёгкая атлетика развивается во всем мире. Я так понимаю, это было сделано именно с целью привлечения какой-то аудитории. С другой стороны, выступления в Катаре для атлетов оказались некоторым испытанием. Практически для всех погодные условия были невыносимыми. 42 градуса — очень жарко. Мы не могли выйти на улицу прогуляться. Приходилось постоянно сидеть в гостинице или на стадионе. Психологически это сложно.

Как на российских легкоатлетах сказывается ситуация с нейтральным статусом на международных стартах? Как это ни удивительно, команда в последнее время сплотилась ещё больше, все ребята общаются между собой очень хорошо. Как бы ни старались нас развести этим нейтральным статусом, всё равно все дружат. И, возможно, это помогает нам добиваться успехов в таких непростых условиях", — приводят слова Сидоровой «Известия».