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Российские волейболисты одолели Канаду на Кубке мира, отыгравшись с 0:2 по сетам

Российские волейболисты одолели Канаду на Кубке мира, отыгравшись с 0:2 по сетам
Другие / Волейбол 0

Мужская сборная России по волейболу в матче второго тура Кубка мира в Японии обыграла команду Канады со счётом 3:2 (23:25, 16:25, 25:17, 25:23, 15:10). Для подопечных Туомаса Саммельвуо эта победа стала второй кряду. Канадцы потерпели второе поражение.

В пятницу, 4 октября, сборная России сыграет с австралийцами, а канадцы встретятся с командой Ирана.

В Кубке мира также принимают участие сборные Аргентины, Бразилии, Египта, Италии, Японии, Польши, Туниса и США. Победитель будет определён по итогам кругового турнира. Соревнования завершатся 15 октября.

В 2015 году победителем мужского Кубка мира стала сборная США. Серебро завоевали итальянцы, бронза досталась полякам. Сборная России заняла четвёртое место.

КМ-2019 (м). Кубок мира. 2-й тур
02 октября 2019, среда. 08:00 МСК
Канада
Окончен
2 : 3
Россия
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