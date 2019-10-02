Абрамова: когда начинаю рассказывать, как тренируется Сидорова, никто не верит
Светлана Абрамова, которая работает с российской прыгуньей Анжеликой Сидоровой, рассказала, сколько обычно тренируется спортсменка.
Ранее Сидорова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар). Она единственная из всех участниц преодолела планку на высоте 4,95 метра. Это новый личный рекорд Анжелики и лучший результат сезона в мире.
«Когда я начинаю рассказывать, как мы тренируемся, никто не верит! Потому что она выполнила норматив мастера спорта международного класса, тренируясь четыре раза в неделю всего. Сейчас мы в условиях Москвы тренируемся пять, очень редко — шесть раз в неделю. Пришли, поработали, улучшили качество — и отдыхать», — цитирует Сидорову телеканал «360».
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