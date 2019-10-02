Сидорова: превзойти мировой рекорд Исинбаевой? Это неизбежно случится

Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова рассказала, была ли двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева её кумиром в детстве.

«В моём детстве, когда она в 2004 году взяла первое олимпийское золото в Афинах, я ещё даже не интересовалась лёгкой атлетикой. Но вообще у нас очень большая разница в возрасте и в статусе, и в секторе мы встречались крайне редко и никогда друг с другом не соперничали. Однако я, конечно, смотрела много выступлений Исинбаевой, видела много её побед. Разумеется, она вдохновляла меня, поскольку это мой вид спорта, в котором Елена много лет была непререкаемым авторитетом. Но у нас совсем разная техника. В этом случае сложно что-то заимствовать.

Удастся ли превзойти мировой рекорд Исинбаевой — 5,06 м? Надеюсь, в скором времени это произойдёт. Понятно, что это сложно. Но девочки подбираются к рекорду Исинбаевой всё ближе и ближе. Поэтому, думаю, в какой-то момент это неизбежно случится", — приводят слова Сидоровой «Известия».