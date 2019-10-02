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ВФЛА дисквалифицировала двух спортсменок за нарушение антидопинговых правил

ВФЛА дисквалифицировала двух спортсменок за нарушение антидопинговых правил
Другие / Лёгкая атлетика 0

Официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) сообщил, что в соответствии с решением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) были дисквалифицированы российские спортсменки Наталья Леонтьева и Нигина Тухтаева за нарушение антидопинговых правил.

В пробе Леонтьевой (спринт) обнаружили субстанцию дростанолон. Спортсменка отстранена на четыре года с 4 июля 2019 года. Результаты россиянки, показанные с 14 июня 2019 года, будут аннулированы.

У Тухтаевой (бег на 800 метров) был найден метилгексанамин. Её отстранили на два года с 8 февраля 2019 года. Результаты спортсменки аннулированы с 20 января 2019 года.

Ранее российский прыгун с шестом Антон Ивакин получил четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Чемпион России в прыжках с шестом Ивакин дисквалифицирован на четыре года
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