Гранкин рассказал, за счёт чего сборной России удалось одолеть Канаду на КМ

Капитан сборной России по волейболу Сергей Гранкин прокомментировал победу над командой Канады на Кубке мира в Японии со счётом 3:2 (23:25, 16:25, 25:17, 25:23, 15:10).

«Это был очень интересный матч для нас. В первом и втором сетах ситуация складывалась не очень хорошо, но в третьей партии мы смогли прибавить, выполнили несколько отличных подач и повысили качество игры в защите. Именно поэтому нам удалось вернуться в игру и победить.

Не хочется искать какие-то внешние причины, но в первых двух сетах мы просто не показывали полной мощности. Нам не хватало агрессии. Если бы мы продолжили так играть, то не победили бы. Но нам удалось набрать темп и заиграть агрессивнее. Поэтому мы смогли выиграть», — приводит слова Гранкина официальный сайт FIVB.

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