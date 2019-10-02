Кубок Вооружённых Сил РФ по регби-7 отправился в Санкт-Петербург

28 и 29 сентября 2019 года на территории олимпийского комплекса «Лужники» состоялся Кубок Вооружённых Сил России по регби-7. Хоть погода и пыталась всеми силами препятствовать зрительскому интересу, Кубок Вооружённых Сил прошёл при полных трибунах.

Турнир по регби привлёк внимание высокопоставленных военных. Среди них: Андрей Викторович Зыков, временно исполняющий должность начальника Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации, полковник; Артём Валерьевич Громов, начальник ФАУ МО РФ ЦСКА, полковник; Александр Анатольевич Максимцев, заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами, генерал-майор; Анатолий Георгиевич Концевой, заместитель Главнокомандующего Воздушно-десантными войсками, генерал-майор; Андрей Владимирович Чернышев, депутат Государственной Думы РФ.

Почтил мероприятие своим визитом и произнёс напутственную речь Николай Александрович Панков, Статс-секретарь — заместитель министра обороны Российской Федерации, генерал Армии. Также Кубок Вооружённых Сил России по регби-7 посетили Игорь Юрьевич Артемьев, руководитель Федеральной Антимонопольной Службы РФ, председатель Высшего Совета Федерации регби России, председатель Попечительского Совета регби-клуба ЦСКА; Алексей Сергеевич Митрюшин, президент регби-клуба ЦСКА, руководитель комитета Федерации регби России по развитию регби в Вооруженных Силах и силовых структурах РФ; Станислав Владимирович Дружинин, генеральный директор — председатель Правления Федерации регби России.

Красочная церемония открытия финальных матчей собрала весь регбийный бомонд.