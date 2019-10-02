В Казани завершились матчи группового этапа командного ЧМ U19 по бадминтону

В Казани завершились игры группового этапа командного чемпионата мира по бадминтону среди спортсменов до 19 лет.
В завершающем матче Россия переиграла команду Канады со счётом 3:2. Очки команде принесли Анастасия Шаповалова в женской одиночке, Георгий Лебедев в мужской одиночке и Георгий Карпов/Лебедев в мужской паре.
«Команда Канады была плотно укомплектована азиатскими игроками – сейчас такая мировая тенденция в этих странах. Поэтому практически все, с кем мы встречались в группе представляли азиатскую школу бадминтона. К сожалению, забойного микста, на который мы надеялись, не получилось – возможно, повлиял мандраж и пара вышла вялой. Второй гейм пара сыграла уже заметно лучше, но в концовке не смогли завершить дело, и это был вопрос именно в наших игроках, поскольку было видно, что играть на таком уровне они могут. Также неуспех нас ожидал и в женской паре. Но здесь мы столкнулись с реально сильным дуэтом. Особенно отличалась одна из партнёрш, которая показывала просто мужской бадминтон – прыгала, била смеш, задавала высочайшую скорость. Плюс Шаповалова, которая до этого отыграла одиночку, очень тяжело перестраивается после неё на пару. Но три очка мы забрали достаточно спокойно – обе одиночки показали свой уровень. В мужской паре у соперника был неплохой дуэт, но мы уже играли с ними после Гонконга, где показали свои возможности. Поэтому нашей паре достаточно было сыграть на своём уровне», — заявил тренер юношеской сборной России Николай Николаенко.
«Сегодня я смогла принести очко в одиночке. Девочка была довольно сильная, нужно было на неё серьёзно настроиться. В первой партии в какой-то момент я потеряла концентрацию, но в дальнейшем смогла отмотивироваться и довести игру до конца. Для меня этот чемпионат — вообще главный турнир года, потому что все страны серьёзно готовятся к нему и показывают свой лучший уровень, который у многих очень высок. Это возможность сыграть с очень сильными игроками», — сказала Шаповалова.
В результате двух поражений с минимальным счётом 2-3 от команд Малайзии и Гонконга россияне не попали в высший дивизион и теперь встретятся с командой Венгрии в ходе розыгрыша остальных мест.
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