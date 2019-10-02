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Фигуристу Коляде нужно пройти курс лечения

Фигуристу Коляде нужно пройти курс лечения
Другие / Фигурное катание 0

Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года, российский фигурист Михаил Коляда не примет участия в ближайших соревнованиях.

Как сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России, 24-летнему спортсмену необходимо пройти курс лечения.

Напомним, Коляда пропустит предсезонный турнир Finlandia Trophy, который состоится в Эспоо с 11 по 13 октября. Спортсмен не был включён в список участников. В Финляндии из мужчин-одиночников выступят россияне Андрей Лазукин и Сергей Воронов, из женщин — Алёна Косторная, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и Станислава Константинова.

Ранее Коляда из-за болезни пропустил мемориал Ондрея Непелы в Братиславе (Словакия). В 2018 году он одержал победу на этих соревнованиях.

Фигурист Коляда не выступит на предсезонном турнире в Финляндии
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