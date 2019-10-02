Мельникова: чемпионат мира в Штутгарте будет самым большим испытанием

Российская гимнастка Ангелина Мельникова предположила, что предстоящий чемпионат мира в Штутгарте (Германия), учитывая предолимпийский статус турнира, будет для неё самым большим испытанием.

Соревнования пройдут с 4 по 13 октября. Сборная России уже завоевала командные лицензии на Олимпийские игры 2020 года.

«Чемпионат мира является для меня самым большим испытанием. Это заключительное мировое первенство перед Олимпийскими играми. Готовимся выступить командой хорошо, надеемся показать высокий результат. Будет отлично, если я получу и командную медаль, и личную», — цитирует Мельникову Olympic Channel.

Мельникова является чемпионкой Европейских игр 2019 года, а также трёхкратной чемпионкой Европы (2016, 2017, 2018).