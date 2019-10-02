ZASPORT экипирует сборную России на первых Всемирных пляжных играх в Катаре

Во флагманском магазине ZASPORT на Новом Арбате, 26 начал работать экипировочный центр для спортсменов и делегации, которая отправится в Катар на I Всемирные пляжные игры. Соревнования будут проходить с 12 по 16 октября в Дохе.

Российские спортсмены примут участие в состязаниях по пляжному футболу, баскетболу 3х3, воднолыжному спорту, скейтбордингу, плаванию на открытой воде, вейкборду, триатлону, пляжному теннису, скалолазанию и парусному спорту. Экипировочный центр будет работать до 6 октября включительно и за этот период комплекты формы получат 88 человек.



«Всемирные пляжные игры пройдут впервые, и мы очень рады стать частью такого события, подготовив экипировку для наших атлетов. Именно они вдохновляют нас на создание коллекций, и нам всегда особенно приятно видеть, что форма им действительно нравится. Когда они говорят, что носят её не только на соревнованиях, но и в повседневной жизни – это для нас самый главный показатель. Каждый комплект состоит из 20 единиц и включает в себя парадный костюм, тренировочную форму, футболки, поло, шорты, бриджи, плавки, сланцы, полотенце, кроссовки, носки, бейсболку, сумку на пояс, рюкзак, спортивную сумку и солнцезащитные очки. Экипировка выполнена в цветах российского триколора», — сказала Анастасия Задорина, главный дизайнер и основатель бренда ZASPORT.