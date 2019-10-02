Тренер Коляды сообщила, что фигурист перенесёт операцию

Валентина Чеботарёва, тренер российского фигуриста Михаила Коляды, заявила, что спортсмену требуется хирургическое вмешательство. По этой причине он пропустит этапы Гран-при.

Возможно, Коляде удастся восстановиться к чемпионату России, который пройдёт в декабре в Красноярске.

«У Миши обострилась старая проблема с синуситом. Врачи назначили ему операцию на 30 октября. Скорее всего, он пропустит оба этапа Гран-при и в лучшем случае восстановится к чемпионату России», — цитируют Чеботарёву «РИА Новости».

В нынешнем сезоне Коляда должен был выступить на втором этапе серии Гран-при в Канаде (25-27 октября) и шестом этапе в Японии (22-24 ноября).

Напомним, Коляда также пропустит предсезонный турнир Finlandia Trophy, который состоится в Эспоо с 11 по 13 октября.