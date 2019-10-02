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Красноярск нацелен провести сбор российских фигуристов перед Олимпиадой-2022

Красноярск нацелен провести сбор российских фигуристов перед Олимпиадой-2022
Другие / Фигурное катание 0

Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев сообщил, что у руководства края совместно с местной федерацией фигурного катания есть планы организовать в Красноярске заключительный сбор фигуристов сборной России перед Олимпийскими играми 2022 года.

«Совместно с местной федерацией фигурного катания у нас есть цель – провести в Красноярске заключительный перед Олимпийскими играми — 2022 сбор фигуристов. Это будет сложно, нужно будет доказать, что мы способны предоставить все условия, но мы к этому стремимся.

Ещё во время Универсиады, уровень проведения которой Федерация фигурного катания на коньках России оценила высоко, в беседах с представителями федерации были высказаны пожелания, чтобы турнир не стал последним для города. Более того, ФФККР рассматривает и возможность организации в Красноярске центра подготовки фигуристов", — цитирует Ростовцева пресс-служба оргкомитета чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске.

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