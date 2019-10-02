Лыжник Сундбю может завершить карьеру после ЧМ-2021 в Оберстдорфе

Норвежский лыжник Мартин Сундбю сообщил, что может завершить карьеру после чемпионата мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия).

Ранее сообщалось, что 35-летний спортсмен намерен выступать до Олимпиады в Пекине.

«Не надо пока об этом говорить. Прямо сейчас я должен взять отпуск на год. Знаю, что собираюсь поехать в Оберстдорф. Я очень взволнован. Путешествие в Оберстдорф – это круто.

Сборы на высоте не могут сочетаться с семейной жизнью. Пока остальные лыжники готовятся много тренироваться на высоте, я должен искать другое решение. Многие вещи, связанные с предстоящей Олимпиадой, я ещё не обдумал до конца.

Есть ощущение, что тело уже не такое, как раньше. Я работаю, чтобы замедлить падение, а не стать намного лучше. Но это негативные мысли. О таком стараюсь не думать. Я должен увидеть, как могу развиваться. К примеру, оглянуться на сезон-2015/16, когда я был всё время на высоте, или на февраль этого года. Я могу воссоздать это и улучшить. Теперь тело гораздо чаще требует более жёстких тренировок», – цитирует Сундбю VG.