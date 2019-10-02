Раджабов сравнял счёт в противостоянии с Лижэнем в финале КМ по шахматам

В третьей партии финального раунда Кубка мира, который проходит в Ханты-Мансийске, представитель Азербайджана Теймур Раджабов белыми фигурами обыграл Дин Лижэня из Китая.
Таким образом, счёт в финале стал равным — 1,5-1,5. Четвёртая партия пройдёт завтра, 3 октября.
По регламенту в финале соперники проведут по четыре партии в классические шахматы, после чего, при необходимости, состоится тай-брейк.
Напомним, Раджабов и Лижэнь обеспечили себе участие в турнире претендентов—2020 в качестве финалистов Кубка мира. Победитель турнира получит право сразиться за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира из Норвегии Магнусом Карлсеном.
В Кубке мира по шахматам принимали участие 128 гроссмейстеров. Призовой фонд соревнований составляет $ 1,6 млн. Победителю достанется $ 110 тыс.
- 2 октября 2019
-
16:49
-
16:36
-
16:17
-
15:54
-
15:46
-
14:55
-
14:36
-
13:55
-
13:37
-
12:55
-
12:54
-
12:43
-
12:35
-
11:38
-
10:36
-
10:35
-
10:20
-
09:32
-
09:24
-
09:13
-
08:57
-
08:38
-
08:15
-
00:25
-
00:06
- 1 октября 2019
-
23:49
-
23:27
-
23:15
-
23:03
-
22:52
-
21:16
-
20:48
-
20:04
-
19:35
-
19:25