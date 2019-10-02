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Раджабов сравнял счёт в противостоянии с Лижэнем в финале КМ по шахматам

Раджабов сравнял счёт в противостоянии с Лижэнем в финале КМ по шахматам
Другие / Шахматы 0

В третьей партии финального раунда Кубка мира, который проходит в Ханты-Мансийске, представитель Азербайджана Теймур Раджабов белыми фигурами обыграл Дин Лижэня из Китая.

Таким образом, счёт в финале стал равным — 1,5-1,5. Четвёртая партия пройдёт завтра, 3 октября.

По регламенту в финале соперники проведут по четыре партии в классические шахматы, после чего, при необходимости, состоится тай-брейк.

Напомним, Раджабов и Лижэнь обеспечили себе участие в турнире претендентов—2020 в качестве финалистов Кубка мира. Победитель турнира получит право сразиться за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира из Норвегии Магнусом Карлсеном.

В Кубке мира по шахматам принимали участие 128 гроссмейстеров. Призовой фонд соревнований составляет $ 1,6 млн. Победителю достанется $ 110 тыс.

Раджабов проиграл Лижэнь во второй партии в финале Кубка мира по шахматам
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