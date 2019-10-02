Семеня: не хочу менять своё тело. Я отстаиваю гендерные права

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня, которую не допустили на чемпионат мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар), высказала недовольство действиями IAAF и президента организации Себастьяна Коу, а также пожаловалась на многолетнее отсутствие поддержки.



«На чемпионате мира — 2009 я выиграла золото. Люди не отмечали мою победу. Они обращались ко мне не с этой целью. Люди говорили, что я мужчина, у меня было преимущество и уровень тестостерона у меня слишком высок. Они не отметили, что я была первой чернокожей южноафриканкой, которая выиграла золото на чемпионате мира. Они не сказали, что я лучшая. Мне приходилось игнорировать многих людей в течение всей моей жизни и тех 10 лет, что я являюсь бегуньей.



Моё тело проверили, пытались заставить меня изменить его, принять лекарства, чтобы снизить уровень тестостерона. Я не хочу менять своё тело. Теперь президент IAAF вносит коррективы в правила. Они хотят изменить моё тело? Хотят подвергнуть меня позорным испытаниям?



Я мечтала стать солдатом. И я сейчас в некотором роде борюсь за справедливость. Отстаиваю гендерные права», — приводит слова Семени Sport24.co.za.