Гольфист на коленях попросил прощения у фаната, которому показал средний палец
Корейский гольфист Ким Био стал участником скандала после того, как не сумел сдержать эмоции на турнире, проходившем на его родине. Спортсмену не понравился шум камеры мобильного телефона одного из болельщиков, и он показал фанату средний палец.
Кореец выиграл турнир, но момент с неприличным жестом попал в телевизионную трансляцию, которая шла в прямом эфире. Корейская федерация гольфа (PGA) инициировала дисциплинарное слушание, по итогам которого Кима дисквалифицировали на три года от соревнований под эгидой PGA и обязали выплатить штраф в размере $ 8,3 тыс. Постановление немедленно вступило в силу, говорится в сообщении AP News.
После вынесенного решения спортсмен встал на колени перед камерами, принеся извинение болельщику.
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