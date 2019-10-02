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Гольфист на коленях попросил прощения у фаната, которому показал средний палец

Гольфист на коленях попросил прощения у фаната, которому показал средний палец
Другие / Прочие виды спорта 0

Корейский гольфист Ким Био стал участником скандала после того, как не сумел сдержать эмоции на турнире, проходившем на его родине. Спортсмену не понравился шум камеры мобильного телефона одного из болельщиков, и он показал фанату средний палец.

Кореец выиграл турнир, но момент с неприличным жестом попал в телевизионную трансляцию, которая шла в прямом эфире. Корейская федерация гольфа (PGA) инициировала дисциплинарное слушание, по итогам которого Кима дисквалифицировали на три года от соревнований под эгидой PGA и обязали выплатить штраф в размере $ 8,3 тыс. Постановление немедленно вступило в силу, говорится в сообщении AP News.

После вынесенного решения спортсмен встал на колени перед камерами, принеся извинение болельщику.

Источник: AP News

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