Коу – об отстранении экс-тренера Мо Фараха: это дело не сорвёт чемпионат мира

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу высказался о четырёхлетней дисквалификации тренера Альберто Салазара. 61-летний специалист отстранён за содействие нарушениям антидопинговых правил во время работы в тренировочном лагере в Орегоне. Четырёхкратный олимпийский чемпион британец Мо Фарах работал с Салазаром с 2011 по 2017 год.



«Это дело не сорвёт чемпионат мира. Оно может быть проблемой для СМИ, но на самом деле оно не является таковым для большинства людей, которые наблюдают за этим чемпионатом мира.



Всё это оказывает влияние на спортсменов, работавших с Салазаром. Но у нас есть все возможности, чтобы справиться с этим. Ещё 5-10 лет назад мы бы смотрели друг на друга, думая, что нам делать. Сейчас мы понимали весь процесс уже через несколько минут», — приводит слова Коу L'Équipe.

Президент IAAF отреагировал на дисквалификацию бывшего тренера Фараха