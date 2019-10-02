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Чемпионка мира Хассан заявила о непричастности к допинговым нарушениям тренера

Чемпионка мира Хассан заявила о непричастности к допинговым нарушениям тренера
Другие / Лёгкая атлетика 0

Чемпионка мира—2019 в беге на 10 000 м Сифан Хассан высказалась о дисквалификации её тренера Альберто Саласара, который был признан виновным в применении запрещённого метода, фальсификациях в процессе допинг-контроля и распространении запрещённых препаратов.

«Я шокирована известием о сегодняшнем решении, особенно сейчас, когда я полностью сосредоточена на подготовке к следующей дисциплине на чемпионате мира в Дохе. Я хотела бы заявить, что это расследование касается периода, который предшествовал моменту, когда я присоединилась к проекту Oregon, и поэтому не имеет никакого отношения ко мне.

«Я была в курсе расследований, когда присоединилась к команде, и выступала с чистой совестью, зная, что мы находимся под абсолютным контролем USADA и ВАДА. Сейчас я полностью сосредоточусь на своём выступлении на дистанции 1500 метров, это забег, к которому я упорно готовилась в надежде завоевать свой второй титул чемпионки мира», — приводит слова Хассан ТАСС.

Источник: ТАСС

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