Загитова исполнит главную роль в ледовом шоу Навки «Спящая красавица»

Олимпийская чемпионка 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) в женском одиночном катании Алина Загитова исполнит роль главной героини в ледовом шоу «Спящая красавица».



Об этом в интервью «Русскому радио» рассказала олимпийская чемпионка 2006 года в Турине (Италия) в соревнованиях танцевальных пар Татьяна Навка, которая занимается постановкой шоу. Она также отметила, что очень рада участию Загитовой.

Фото доступно в «инстаграме» Татьяны Навки.



Напомним, постановка Навки пройдёт 27 декабря. На ту же дату было намечено ледовое шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Золушка». Жена фигуриста Яна Рудковская заявила, что премьеру, вероятнее всего, придётся перенести на 28 декабря, «чтобы не ставить общих друзей в неудобное положение, кого же из нас выбрать».

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