Британка Эшер-Смит с национальным рекордом выиграла ЧМ-2019 в беге на 200 м

Четырёхкратная чемпионка Европы британка Дина Эшер-Смит завоевала золотую медаль мирового первенства в Дохе (Катар) в беге на 200 м.
Спортсменка преодолела дистанцию за 21,88 секунды, установив рекорд Великобритании. Второе место заняла представительница США Бриттани Браун. Её результат – 22,22 секунды – стал личным рекордом спортсменки. Замкнула тройку призёров швейцарка Муджинга Камбунджи – 22,51 секунды.
В общекомандном медальном зачёте лидирует команда США (7 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые награды). Следом с большим отставанием располагается сборная Китая (2-3-3). Третью позицию занимает команда Ямайки (2-2-0).
У российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, две золотые медали, которые завоевали Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене.
- 2 октября 2019
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