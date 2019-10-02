Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Британка Эшер-Смит с национальным рекордом выиграла ЧМ-2019 в беге на 200 м

Британка Эшер-Смит с национальным рекордом выиграла ЧМ-2019 в беге на 200 м
Другие / Лёгкая атлетика 0

Четырёхкратная чемпионка Европы британка Дина Эшер-Смит завоевала золотую медаль мирового первенства в Дохе (Катар) в беге на 200 м.

Спортсменка преодолела дистанцию за 21,88 секунды, установив рекорд Великобритании. Второе место заняла представительница США Бриттани Браун. Её результат – 22,22 секунды – стал личным рекордом спортсменки. Замкнула тройку призёров швейцарка Муджинга Камбунджи – 22,51 секунды.

В общекомандном медальном зачёте лидирует команда США (7 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые награды). Следом с большим отставанием располагается сборная Китая (2-3-3). Третью позицию занимает команда Ямайки (2-2-0).

У российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, две золотые медали, которые завоевали Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019