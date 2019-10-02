Шубенков – серебряный призёр чемпионата мира — 2019 в беге на 110 м с барьерами

Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призёром чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) в беге на 110 м с барьерами.



Россиянин преодолел дистанцию за 13,15 секунды. Обладателем золотой медали стал представитель США Грант Холлоуэй, победивший с результатом 13,10 секунды. Тройку призёров замкнул француз Паскаль Мартино-Лагард (13,18 секунды). Ямаец Омар Маклеод упал перед 10-м барьером и занял последнее место.



В общекомандном медальном зачёте лидирует команда США (8 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые награды). Следом с большим отставанием располагается сборная Китая (2-3-3). Третью позицию занимает команда Ямайки (2-2-0).



Помимо серебра Шубенкова у российской команды, выступающей в нейтральном статусе, две золотые медали, которые завоевали Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене.