Поляк Файдек стал четырёхкратным чемпионом мира в метании молота

Польский легкоатлет Павел Файдек одержал победу в соревнованиях по метанию молота на чемпионате мира — 2019, который проходит в Дохе (Катар).
30 летний спортсмен в лучшей попытке отправил снаряд на 80 м 50 см. Второе место занял француз Кентен Биго (78,19). Обладателем бронзовой медали стал Бенце Халас из Венгрии (78,18).
Файдек становится чемпионом планеты на четвёртом мировом первенстве подряд. Поляк также является чемпионом Европы и четырёхкратным победителем Универсиад.
Россиянин Евгений Коротовский, выступающий в нейтральном статусе, занял 12-ю позицию.
В общекомандном медальном зачёте лидирует команда США (8 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые награды). Следом с большим отставанием располагается сборная Китая (2-3-3). Третью позицию занимает команда Ямайки (2-2-0).
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