Зеппельт анонсировал выход нового фильма о допинге

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный по расследованиям о допинге в российском спорте, анонсировал выход нового документального фильма.



Лента будет посвящена проблеме допинга в Марокко. Зеппельт намекнул, что некоторые европейские атлеты отправляются тренироваться в эту африканскую страну, чтобы проводить допинговые манипуляции. «Следующая часть нашей документальной серии «Допинг. Совершенно секретно»: «Марокко — рай для мошенников?» Пример того, как мировой спорт игнорирует культуру допинга в некоторых странах. Также европейцы любят тренироваться в отдалённых районах Марокко. Почему? Ответ в 16:50 на канале Das Erste», — написал журналист в своём «твиттере».



Напомним, Зеппельт первым написал о возможных подтасовках допинг-проб из Московской лаборатории, переданных в начале 2019 года Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА).

