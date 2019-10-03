Сборная России по бадминтону победила Венгрию на ЧМ U19 в Казани

Сборная России по бадминтону одержала победу над командой Венгрии со счётом 3-1 в матче командного чемпионата мира U19 в Казани. Очки команде России принесли Егор Вельп/Анастасия Курдюкова в миксте, Георгий Лебедев в мужской одиночке и Анастасия Боярун/Алёна Яковлева в женской паре.
Единственное поражение потерпела Мария Голубева, уступившая Вивиен Шандорхази.
«Мы знали примерно силу игроков команды Венгрии, потому что довольно часто с ними играем по этому возрасту. Знали про их очень сильную женскую одиночку и то, что остальные там на порядок слабее. Мы поставили Голубеву, чтобы дать отдохнуть лидеру разряда Шаповаловой и, конечно, чтобы получить нужный опыт. В остальном всё прошло по нашему плану. Лебедев смог сыграть на достаточном уровне. В женской паре, несмотря на то что соперник поставил в пару ту же Шандорхази, наш молодой сыгранный дуэт Боярун/Яковлева прекрасно разобрался с этой ситуацией, «найдя» в игре партнёршу соперников – Кисс. Более того, я уверен, что даже и при другой схеме игры мы бы всё равно победили, пусть и сложнее», — цитирует тренера юношеской сборной России Николая Николаенко пресс-служба НФБР.
«Я думаю, с Россией мы сыграли наш лучший матч, несмотря на то что наши ребята играли не на самом высоком уровне. Конечно, мы не говорим о Шандорхази: у неё хороший уровень для такого возраста, именно поэтому она принесла нам одно очко. Самая большая наша проблема в том, что почти вся команда ещё очень молодая и не имеет опыта. Мальчику, который играл в одиночном разряде, всего 15 лет, остальным в команде 16-17 лет. Главной нашей задачей было сыграть спокойно, не совершать ошибок, но по итогу их было очень много. В особенности на приёме и на подаче, но это всё «молодые ошибки», — отметил тренер сборной Венгрии Тибор Матьюш.
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