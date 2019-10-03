Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2019: расписание 7-го дня

В Дохе (Катар) продолжается чемпионат мира по лёгкой атлетике. В 7-й день будут разыграны 4 комплекта медалей.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар. Расписание 7-го дня (время мск)

22:35 — толкание ядра (женщины).

23:50 — 400 м (женщины).

0:05 — семиборье (женщины).

0:15 — десятиборье (мужчины).



Календарь соревнований доступен на «Чемпионате».

В медальном зачёте лидирует сборная США, завоевавшая 8 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые награды. На втором месте Китай (2-3-3), на третьем — Ямайка (2-2-0).

В активе сборной России 2 золотые и 1 серебряная медаль. Золото выиграли прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Сергей Шубенков завоевал серебро в беге на 110 м с барьерами.