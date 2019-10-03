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Боец-чемпион побил полицейских во время задержания в центре Москвы

Боец-чемпион побил полицейских во время задержания в центре Москвы
Другие / Прочие виды спорта 0

В центре Москвы был задержан многократный победитель турниров по джиу-джитсу Наби Амадзиев, сообщает телеграм-канал Baza. Полицейские заподозрили 24-летнего спортсмена в том, что тот продавал фальшивые медицинские книжки. При задержании Амадзиев оказал сопротивление сотрудникам полиции в штатском. В итоге двое полицейских были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Видео доступно на «Чемпионате».

После оказания помощи подполковник и капитан полиции вернулись на службу. Материалы по делу бойца были направлены в следственные органы.

Амадзиев — многократный победитель всероссийских турниров по джиу-джитсу и двукратный призёр чемпионата России по грэпплингу (разновидность борьбы с использованием захватов).

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