Боец-чемпион побил полицейских во время задержания в центре Москвы
В центре Москвы был задержан многократный победитель турниров по джиу-джитсу Наби Амадзиев, сообщает телеграм-канал Baza. Полицейские заподозрили 24-летнего спортсмена в том, что тот продавал фальшивые медицинские книжки. При задержании Амадзиев оказал сопротивление сотрудникам полиции в штатском. В итоге двое полицейских были вынуждены обратиться за медицинской помощью.
Видео доступно на «Чемпионате».
После оказания помощи подполковник и капитан полиции вернулись на службу. Материалы по делу бойца были направлены в следственные органы.
Амадзиев — многократный победитель всероссийских турниров по джиу-джитсу и двукратный призёр чемпионата России по грэпплингу (разновидность борьбы с использованием захватов).
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