Маклеод — о падении, помешавшем сопернику завоевать медаль: это жизнь, чуваки

Ямайский бегун Омар Маклеод прокомментировал своё падение в финальном забеге чемпионата мира по лёгкой атлетике на 110 метров с барьерами. Своим падением Маклеод лишил испанца Орландо Ортегу шансов на завоевание медали — ямаец задел соперника перед преодолением 10-го барьера.

«Уже после первого барьера я почувствовал, что могу упасть. Сбился с ритма. Но такое бывает, когда рискуешь, а я хочу рисковать, потому что иначе не одержишь победу. Мне жаль, что я помешал Ортеге, понимаю, что он мог взять медаль. Но это жизнь, чуваки. На чемпионате мира ты должен выжимать из себя максимум», — передаёт слова Маклеода корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Напомним, на июньском этапе «Бриллиантовой лиги» Маклеод толкнул во время забега российского легкоатлета Сергея Шубенкова. После травмы колена, полученной в результате падения, Сергей восстанавливался более двух месяцев. Вчера он завоевал серебро чемпионата мира.

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