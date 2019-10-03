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Сборная России победила США и впервые стала чемпионом мира по спортивному бриджу

Сборная России победила США и впервые стала чемпионом мира по спортивному бриджу
Другие / Прочие виды спорта 0

В Ухане (Китай) прошёл чемпионат мира по спортивному бриджу. Изначально в первенстве мира участвовали только мужские сборные. Трофей, который получает победитель, носит название «Бермудский кубок» и является самой престижной и желанной бриджевой наградой.

В последующие годы стали проводиться также чемпионаты мира среди женских (Кубок Венеции) и сеньорских (старше 65 лет, Кубок д’Орси) сборных. В 2019 году впервые в истории состоялся чемпионат мира среди микстовых команд, получивший название «Кубок Уханя».

Россия на чемпионате мира была представлена в трёх категориях, за исключением ветеранов. Женская команда остановились в шаге от плей-офф, заняв девятое место.

Микстовая сборная уверенно преодолела первый этап, а в четвертьфинале сокрушила команду Франции (250:210). По итогам первого дня полуфинала Россия проигрывала Румынии, но смогла сравнять счёт и выйти в финал, поскольку в случае ничьей победителем матча становится команда, выигравшая матч на круговом этапе.

В финале сборная России в драматичном противостоянии одолела команду США со счётом 175:170. Российская сборная впервые стала чемпионом мира, сообщает пресс-релиз Федерации спортивного бриджа России.

Бермудский кубок выиграла Польша, Кубок Венеции достался Швеции, а трофей д’Орси — Дании.

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