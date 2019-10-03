Директор Сотниковой ничего не знает о её обращении к гадалке

Директор олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой Ари Закарян прокомментировал о том, что спортсменка стала жертвой мошеннических действий со стороны гадалки.



«Только недавно с ней общался, и такой информации у меня не было», — цитирует Закаряна Пятый канал.



Ранее телеграм-канал 112 сообщил, что за девять дней сеансов, которые проводились дистанционно, Сотникова перевела «колдунье» 2 млн рублей. После этого Ольга внезапно перестала выходить на связь. Фигуристка обратилась в полицию.



Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России. В последний раз Аделина выступала в официальных соревнованиях в сезоне-2015/16. О завершении карьеры 23-летняя спортсменка официально не объявляла.

Олимпийская чемпионка Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке