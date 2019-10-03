Кенийский бегун Ятор уличён в применении допинга

Кенийский бегун Винсент Кипсегечи Ятор временно отстранён от участия в соревнованиях за применение запрещённых препаратов, сообщает Inside the Games. В допинг-пробе спортсмена были обнаружены следы анаболических стероидов. Если допинг-проба B даст положительный результат, Ятору грозит четырёхлетняя дисквалификация.

30-летний бегун в июле продемонстрировал своё лучшее время в марафоне (2:09.59), заняв четвёртое место на соревнованиях в Австралии. В апреле он финишировал седьмым на марафоне в Вене (2:10.02). В декабре 2018 года Ятор завоевал бронзу на марафоне в Гонолулу (2:15.31).



В начале карьеры Винсент выступал на дистанциях 5000 и 10 000 м. В 2010-м он завоевал серебро на чемпионате Африки в беге на 10 000 м.



Ятор стал 42-м кенийским спортсменом, в настоящее время отстранённым за применение допинга.