Трагически погибла чемпионка мира по фристайлу среди юниоров Мартин

В возрасте 22 лет погибла канадская фристайлистка Микайла Мартин, сообщает официальный сайт Международный лыжной федерации. Чемпионка мира среди юниоров 2018 года получила серьёзные повреждения во время велопрогулки со своим другом. Её доставили в больницу на вертолёте, но врачи спасти жизнь молодой фристайлистки не смогли.

Полиция проводит расследование причин гибели Микайлы.

В 2017 году Мартин, занимавшаяся горнолыжным спортом, перешла во фристайл. Она выиграла золото на прошлогоднем юниорском чемпионате мира в ски-кроссе. Микайла также принимала участие в розыгрыше Кубка мира. Её лучшим результатом стало шестое место на этапе в Швейцарии.

В начале сентября Микайла заняла третье место на Australia-New Zealand Cup.