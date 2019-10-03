Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на турнире в Шанхае

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на турнире в Шанхае
Другие / Фигурное катание 0

В Шанхае (Китае) стартовал турнир по фигурному катанию Shanghai Trophy. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов по итогам ритм-танца занимают первое место.

Фигурное катание. Shanghai Trophy. Шанхай, Китай
Танцевальные пары. Ритм-танец
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 86,77.
2. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 76,43.
3. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) – 69,83.
4. Го Юй Чжу/Чжао Пэн Кунь (Китай) – 58,49.
5. Нин Вань Ци/Ван Чао (Китай) – 56,49.

Произвольную программы дуэты представят 5 октября.

В сентябре Синицина и Кацалапов одержали на турнире серии «челленджер» Nepela Memorial, который прошёл в Братиславе (Словакия).

Виктория и Никита — серебряные призёры чемпионата мира (2019) и финала Гран-при (2018), бронзовые призёры командного чемпионата мира (2019).

Кацалапов: для нас с Синициной очень важен первый старт
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019