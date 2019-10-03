Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на турнире в Шанхае

В Шанхае (Китае) стартовал турнир по фигурному катанию Shanghai Trophy. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов по итогам ритм-танца занимают первое место.
Фигурное катание. Shanghai Trophy. Шанхай, Китай
Танцевальные пары. Ритм-танец
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 86,77.
2. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 76,43.
3. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) – 69,83.
4. Го Юй Чжу/Чжао Пэн Кунь (Китай) – 58,49.
5. Нин Вань Ци/Ван Чао (Китай) – 56,49.
Произвольную программы дуэты представят 5 октября.
В сентябре Синицина и Кацалапов одержали на турнире серии «челленджер» Nepela Memorial, который прошёл в Братиславе (Словакия).
Виктория и Никита — серебряные призёры чемпионата мира (2019) и финала Гран-при (2018), бронзовые призёры командного чемпионата мира (2019).
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