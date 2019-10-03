Источник: чемпион Европы по лёгкой атлетике Амдуни мог принимать допинг

Мурад Амдуни, французский легкоатлет, специализирующийся на беге на 5000 и 10 000 метров, подозревается в приёме запрещённых препаратов. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого телеканала ARD.
По информации ARD, у работников телеканала есть ряд доказательств того, что по крайней мере в 2017 году Амдуни мог принимать допинг. Особенные подозрения у ARD вызывает тот факт, что француз предпочитает индивидуальные тренировки в недоступных для допинг-офицеров местах. Также сообщается, что люди из окружения легкоатлета угрожали информаторам ВАДА.
Сам спортсмен воздержался от комментариев на эту тему, заявив, что «ничего подобного быть не может».
В 2018 году Амдуни выиграл золото чемпионата Европы в беге на 10 000 метров и бронзу континентального первенства на дистанции 5000 метров.
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