Источник: чемпион Европы по лёгкой атлетике Амдуни мог принимать допинг

Мурад Амдуни, французский легкоатлет, специализирующийся на беге на 5000 и 10 000 метров, подозревается в приёме запрещённых препаратов. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого телеканала ARD.



По информации ARD, у работников телеканала есть ряд доказательств того, что по крайней мере в 2017 году Амдуни мог принимать допинг. Особенные подозрения у ARD вызывает тот факт, что француз предпочитает индивидуальные тренировки в недоступных для допинг-офицеров местах. Также сообщается, что люди из окружения легкоатлета угрожали информаторам ВАДА.



Сам спортсмен воздержался от комментариев на эту тему, заявив, что «ничего подобного быть не может».



В 2018 году Амдуни выиграл золото чемпионата Европы в беге на 10 000 метров и бронзу континентального первенства на дистанции 5000 метров.