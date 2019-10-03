Обладатель Кубка мира по шахматам определится на решающем тай-брейке

В четвёртой партии финального раунда Кубка мира, который проходит в Ханты-Мансийске, представитель Азербайджана Теймур Раджабов и Дин Лижэнь из Китая сыграли вничью.
Счёт в финале стал равным — 2-2. Таким образом, согласно регламенту соревнований, обладатель Кубка мира по шахматам определится на тай-брейке.
Также в партиях с укороченным контролем будет выявлен победитель в матче за третье место, где встречаются гроссмейстер из Франции Максим Вашье-Лаграв и представитель Китая Юй Янъи.
Напомним, Раджабов и Лижэнь обеспечили себе участие в турнире претендентов—2020 в качестве финалистов Кубка мира. Победитель турнира получит право сразиться за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира из Норвегии Магнусом Карлсеном.
В Кубке мира по шахматам принимали участие 128 гроссмейстеров. Призовой фонд соревнований составляет $ 1,6 млн. Победителю достанется $ 110 тыс.
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