Медведева выиграла короткую программу на Shanghai Trophy

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу на турнире Shanghai Trophy в Шанхае (Китай). Второй результат продемонстрировала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Третье место заняла Лим Ын Су из Южной Кореи.

Фигурное катание. Shanghai Trophy. Шанхай, Китай

Женщины. Короткая программа

1. Евгения Медведева (Россия) – 72,16.

2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 69,24.

3. Лим Ын Су (Южная Корея) – 62,97.

4. Чэнь Хун И (Китай) – 53,85.

5. И Кристи Лен (Гонконг) – 52,47.

6. Роберта Родегейро (Италия) – 50,65.

Произвольные программы фигуристки представят завтра, 4 октября. Турнир Shanghai Trophy завершится 5 октября.