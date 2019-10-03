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Британский журналист: Кения обгоняет даже Россию по допинговым нарушениям на ЧМ!

Британский журналист: Кения обгоняет даже Россию по допинговым нарушениям на ЧМ!
Другие / Лёгкая атлетика 0

Журналист издания Inside the Games Дункан Маккай, ранее работавший в The Guardian, прокомментировал отстранение кенийского бегуна Винсента Кипсегечи Ятора за применение запрещённых препаратов.

«Очередной день – очередной кенийский бегун отстранён за допинг. Если бы на этом чемпионате мира в Дохе существовал общекомандный зачёт по мошенничеству, я не думаю, что какая-либо страна могла бы приблизиться к Кении в настоящий момент. И я даже включаю в это число Россию!» — написал британец в своём «твиттере».

Напомним, Ятор стал 42-м кенийским спортсменом, в настоящее время отстранённым за применение допинга. Бегуну грозит четырёхлетняя дисквалификация.

30-летний Ятор в июле продемонстрировал своё лучшее время в марафоне (2:09.59), заняв четвёртое место на соревнованиях в Австралии. В апреле он финишировал седьмым на марафоне в Вене (2:10.02). В декабре 2018 года Ятор завоевал бронзу на марафоне в Гонолулу (2:15.31).

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