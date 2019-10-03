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СМИ: пловцов из США принуждали к сексу с тренерами ради места в команде

СМИ: пловцов из США принуждали к сексу с тренерами ради места в команде
Другие / Водные виды спорта 0

Газета The Wall Street Journal опубликовала материал, посвящённый насилию в американском спорте.

По информации издания, в Федерацию плавания США неоднократно поступали жалобы от спортсменов, заявлявших, что их принуждали к вступлению в сексуальные отношения с тренерами ради участия в национальных и международных соревнованиях. Никакой реакции на эти жалобы не последовало.

Сообщается, что федеральная прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Федерации плавания США в связи с игнорированием заявлений спортсменов. В деле принимают участие эксперты из отдела по борьбе с преступлениями против детей и отдела по борьбе с отмыванием средств министерства юстиции.

В Федерации плавания США заявили о полной поддержке расследования, поскольку оно нацелено на обеспечение безопасности спортсменов.

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