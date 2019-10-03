Рекордсмен мира десятиборец Майер расплакался, снявшись с ЧМ-2019 из-за травмы

Чемпион мира, серебряный призёр Олимпийских игр и действующий рекордсмен планеты в десятиборье француз Кевин Майер не сумел завершить выступление во всех видах программы на чемпионате мира, который проходит в Дохе (Катар).
Спортсмен получил повреждение в первый день соревнований в беге на 110 м с барьерами. Француз понадеялся, что травма не помешает ему выступить в пяти оставшихся видах программы, и вышел на дорожку в соревнованиях по прыжкам с шестом.
Майер начал разбегаться, но боль в ноге заставила его остановиться. В глазах француза появились слёзы, но он ещё раз попытался выполнить прыжок и вновь не смог это сделать. Тогда Майер окончательно убедился, что не готов продолжать соревнования, и отказался от участия.
После пяти видов программы француз занимал третье место.
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