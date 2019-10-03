Бах: фактов причастности ОКР к подмене данных из Московской лаборатории пока нет

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что в настоящее время причастность Олимпийского комитета России (ОКР) к подтасовке данных допинг-проб из Московской лаборатории не доказана.
«Против Олимпийского комитета России были введены санкции, связанные с манипуляцией антидопинговой системой на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. По этой причине российская сборная была отстранена от зимней Олимпиады в Пхёнчхане.
Сейчас мы столкнулись с новым делом, которое находится в руках ВАДА, но пока мы не получили никакой информации, указывающей на то, что Олимпийский комитет России мог быть причастен к этому. Поэтому нам остаётся только ждать решения ВАДА, которое будет опираться на новые правила», — отметил Бах пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК в Лозанне, которая транслировалась на официальном канале МОК в YouTube.
- 3 октября 2019
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