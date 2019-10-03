На ЧМ-2019 в Дохе начали раздавать бесплатные билеты для повышения посещаемости

Организаторы чемпионата мира — 2019 по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар), придумали, как исправить ситуацию с полупустыми трибунами во время соревнований.



По информации Inside the Games, на электронную почту катарских студентов стали приходить письма с предложением бесплатного посещения турнира. Такая возможность будет доступна обучающимся и их семьям на протяжении всех следующих дней соревнований.



Желающим воспользоваться предложением будет выдан специальный код доступа, который они могут получить в одной из билетных касс за пределами стадиона.



Стоит отметить, что бесплатная раздача билетов началась сразу после выступления президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяна Коу, который подверг критике журналистов за негативные отзывы о посещаемости чемпионата мира.

Глава IAAF раскритиковал журналистов BBC за новости о пустых трибунах на ЧМ-2019